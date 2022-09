▲ El brasileño aseguró que Diogo lo golpeó en el entrenamiento y por precaución no viajó con el equipo. Foto @danialves

Afp y De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. a10

El futbolista brasileño Dani Alves restó importancia a una lesión que Pumas reportó ayer de manera oficial en sus redes sociales y que más tarde eliminó, antes del partido de hoy contra FC Juárez, en la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2022 de la Liga Mx.

En un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Twitter, la institución auriazul anunció que Alves presenta una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha , la cual, se especula, incluso podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo.

En el escueto reporte médico, el equipo detalló que el zaguero aún se encuentra en observación , por lo que no viajó para el encuentro ante los Bravos de Juárez.

La prensa brasileña, específicamente TNT Sports, difundió el breve comunicado de Pumas en Twitter y añadió: no sabemos cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pero deseamos que su recuperación sea breve .