Precisamente en ese auditorio protagonizaba también la algarabía de las multitudes de jóvenes que nos escapábamos de clases para disfrutar los maratones de cortos de Chaplin. Por encima de las toneladas de carcajadas del auditorio lleno, las de Antero resonaban profundas, sentado junto a mí en las escalinatas, pues ya no había butacas libres.

▲ Hacía sonar sus platillos, el público enloquecía y el gigantesco Antero sonreía. Foto tomada de Twitter

Los percusionistas en las orquestas sinfónicas tocan pocas notas durante un concierto. Asistíamos muchas veces sólo por verlo, sabedores que el repertorio anunciado incluía momentos de platillazos espectaculares.

Antero preparaba el momento con maestría de dramaturgia, suspense y emoción. Antes de que sonaran sus platillos, ya lo disfrutábamos, porque los blandía en el aire y al hacerlos sonar hacía un gesto espectacular con su rostro y todo su cuerpo, voluminoso él. Y el público enloquecía de placer. La piel chinita. Y el gigantesco Antero sonreía. Tan generoso de carnes que en gesto de amistad, cariño y admiración lo apodé El Orson Welles de los platillos.

Además de uno de los mejores percusionistas de la historia de la música en México, Antero Chávez fue un hombre de buen corazón, cinéfilo, lector y dueño de un soberano estilo del humor.