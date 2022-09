Contrastó el impacto en número de efectivos si se ratifica la presencia castrense en las calles: actualmente la Guardia Nacional cuenta con 115 mil elementos, que sumados a los 400 mil de las otras fuerzas armadas significarían más de 500 mil elementos si se avala su participación en tareas de seguridad, porque no se optaría por la simulación que hubo en el pasado para permitirlo.

Reconoció el carácter fundamental del cambio al transitorio constitucional en la estrategia contra la violencia, toda vez que el plazo pactado cuando se creó la Guardia Nacional fue marzo de 2024. Al concluir, implicaría que el Ejército y la Marina ya no podrían participar en tareas de seguridad pública .

Los legisladores del PAN no quieren que estén el Ejército y la Marina. Es negarse a todo como consigna o aceptar que se mantenga esta situación, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con la delincuencia. Esa hipocresía es la que no debemos aceptar , subrayó. Fue más allá y endilgó a sus adversarios ser admiradores de fascistas, partidarios de la mano dura y practicantes de represiones, torturas, masacres .

El Ejecutivo hizo una nueva defensa de los soldados: los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío garantizar la paz al interior del país. Contamos con una institución que tiene elementos, instalaciones, colegios, disciplina y preparación para ayudar; no está vinculada a grupos de intereses creados ni a la oligarquía. ¿Dónde están los escándalos de los militares corruptos? El Ejército no es como otros .