Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 10 de septiembre de 2022, p. 6

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron que pese a haber más de 80 órdenes de aprehensión libradas, sólo haya un detenido, a poco más de tres semanas de darse a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en ese caso.

En la ceremonia de selección del cartel para recordar los ocho años de la desaparición de los estudiantes, María Martínez Zeferino, madre de Ángel Hernández Martínez, expresó a La Jornada que “son 83 órdenes que salieron, y sólo hay un detenido (el ex procurador Jesús Murillo Karam). Eso da coraje. Nos dijeron, cuando entregaron el informe, que ‘al rato o mañana empiezan las detenciones’, y no hemos visto nada.

Queremos ya las detenciones, y que se siga investigando mientras no tengamos indicios de que nuestros hijos ya no están; ellos siguen vivos. No vemos claro; que se investigue a los militares, ellos son los responsables.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, señaló en el mismo sentido que a casi ocho años de aquel 26 de septiembre de 2014, es poco el avance. Ya hay nombres, pero todavía no hay aprehensiones. Nuestra exigencia es que ya sean detenidos todos los culpables y que nos digan dónde dejaron a nuestros hijos .

Sostuvo que “como madres y padres, la exigencia es que avancen con las investigaciones, que entreguen información de las fuerzas armadas; ellos saben y han obstaculizado la verdad. Van a ser ocho años de lucha, de estar sufriendo, de no poder dormir, de no poder estar en nuestras comunidades y con nuestras familias.