ejos, muy lejos del vaticinado triunfo del neoliberalismo económico y la derecha conservadora en el mundo, después de la caída del muro de Berlín y la imposición de los dictados de los organismos financieros internacionales, con el avance del nuevo siglo los electores se han ido decantando en favor de posiciones abiertas, sociales y progresistas en los distintos continentes, con los valores de la socialdemocracia en sus distintas modalidades como el gran eje rector.

Atrás quedó, o cuando menos muy eclipsado por la realidad, devino el viejo paradigma de una economía irrestricta de mercado y un Estado acotado y maniatado, un fundamentalismo individualista impulsado por la escuela monetarista de Milton Friedman que tanto entusiasmo generó, primero en Estados Unidos y luego en las élites gobernantes y los sectores económicos privilegiados de América, Europa y Asia.

Sólo hay que revisar el mapa político del mundo para constatar que, si bien las economías centralmente planificadas prácticamente desaparecieron en su versión original, no se consumó el triunfo de un capitalismo sin derechos sociales y sin contrapesos políticos. No hubo fin de la historia, como decían sobrados de soberbia los ideólogos del neoliberalismo, pues la globalización no trajo la supuesta interdependencia y la prosperidad de los pueblos, sino una acentuación de la dependencia. Lejos de globalizarse la riqueza, se extendió la pobreza.

Comencemos el análisis, en esta primera parte, por nuestra realidad más inmediata, el subcontinente latinoamericano, donde se ha dado una drástica recomposición política los últimos años.

En el núcleo de las condiciones objetivas que han fermentado el cambio hacia la opción de centroizquierda –para usar las categorías del pensamiento marxista– ha estado un incremento sustancial de la pobreza en la región, el nivel más alto de los últimos 20 años; el aumento de la desigualdad social ya de por sí elevada; el desempleo de dos dígitos en varios países, con el agravante de 50 por ciento de los trabajadores empleados en el sector informal y, en general, el desencanto con los resultados de las políticas económicas neoliberales.

Con características particulares en cada caso, pero con ese común denominador, veamos ahora de manera somera la cronología del cambio de la geografía política reciente. En 2019, luego de administraciones fallidas de derecha, Panamá se inclinó por un gobierno de centroizquierda, una alianza en torno al Partido Revolucionario Democrático, al elegir a Laurentino Cortizo.

Ese mismo año, en Argentina, el movimiento peronista de izquierda y un abanico de fuerzas de izquierda alcanzó el poder con Alberto Fernández, un académico crítico de los gobiernos de derecha, quien venció holgadamente a Mauricio Macri, presidente que buscaba la relección. Como vicepresidenta fue electa Cristina Fernández, cuyo reciente atentado condenamos.