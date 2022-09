▲ Debido a lesiones, ha sido difícil mantenerme positiva este año, pero con la práctica y el esfuerzo todo se paga, aseguró la número 67 del mundo. Foto Afp

Compitiendo junto a la estadunidense, López también iba ganando terreno con otros cuatro birdies en ocho hoyos, del tercero al décimo, y con otro en el número 13 se colocó a solo un golpe del liderato.

En el 16 alcanzó a Khang y, en una final de infarto, sobrevivió a un golpe desde el búnker en el 17 para cerrar en par y embocar un birdie que la ponía en cabeza.

En el hoyo final, ambas volvieron a tropezar con el búnker y López aseguró su triunfo con un difícil putt que celebró con el puño derecho al aire y un grito de victoria.

La mexicana, de 28 años, festejó así el tercer triunfo de su carrera en el circuito LPGA, tras los títulos de Blue Bay en China en 2018 y el Tournament of Champions de 2020.

Lo hizo con mayor entusiasmo, pues recordó que había pasado momentos muy difíciles ante los que hizo acopio de fortaleza.

Ha sido duro mantenerme positiva este año , dijo a la televisión tras ganar.

He sido valientemente positiva; he pasado momentos complicados; posiciones no muy buenas, pero con la práctica y el esfuerzo todo se paga.

La golfista ha lidiado con lesiones y su anterior triunfo se remontaba a hace un par de años, por lo que este domingo ha remontado en más de un sentido.