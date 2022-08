S

i este planeta –despectivo de plano superior, no olvidarlo– está como está, es por la baja conciencia de sus habitantes racionales, pues el resto o las especies sintientes le hacen como pueden, precisamente porque no fueron hechos a imagen y semejanza del Supremo –un luchador rudo– y nunca se contagiaron de tan pretenciosa clasificación, convertida de inmediato en miope arrogancia.

Coahuila ha sido cuna de mexicanos magníficos, de ilustres luchadores sociales, de artistas singulares, incluido El maestro de Saltillo, Fermín Espinosa Armillita, si bien a los cuatro años fue llevado a San Luis Potosí, hoy en garras verdes, y a los 10 a la Ciudad de México, de inspirados poetas, talentosos pintores, excepcionales fotógrafos y, en años recientes, de demasiados políticos mediocres que no han hecho sino escupir en la memoria de esos hombres de bien, traicionando los ideales por los que lucharon.

Estado minero desde la época de la colonia, Coahuila cuenta con una región carbonífera en el norte de la entidad que incluye al menos cinco municipios: Sabinas, Melchor Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso, con 95 por ciento de las reservas en México, que proveen de carbón mineral no coquizable para la producción de acero, y coquizable, utilizado como combustible en las centrales carboeléctricas.

A esta añeja explotación del subsuelo se añade, faltaba más, la brutal explotación de los mineros coahuilenses, sin más apoyo que los salarios que reciben… mientras no mueran en socavones y túneles sin los mínimos de seguridad porque a los 500 concesionarios de minas y pozos y a sucesivos gobiernos priístas no les interesó la justicia laboral, o no lo suficiente. ¿Qué querían, derechos o trabajo? Ambientalistas y animalistas mejor combaten la crueldad de las corridas de toros con jueces como comprometidos con causas más nobles.