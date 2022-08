A

unque en los libros de historia se dice que el porfirismo fue liquidado, hoy en día algunos personajes que parecen tomados de ese pasado siguen en acción, cometiendo fechorías y desmanes propios de los personajes de aquella época. Uno de ellos es Germán Larrea, Rey del cobre, concesionario de millones de hectáreas del territorio nacional donde la única ley es la suya. Es pasmoso lo que narra en su reportaje nuestro compañero Carlos Fernández Vega: En julio de 2007, el Sindicato Nacional de Mineros estalló tres huelgas (en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero) que permanecen sin solución. En los 15 años transcurridos, todos los gobiernos involucrados no hicieron un mínimo esfuerzo a favor de los huelguistas. Bueno, uno sí, concretamente Felipe Calderón, que en 2010 envió a la Policía Federal a reprimir violentamente, reventar la huelga y arrasar con los trabajadores, a quienes, desde entonces, la compañía impide que trabajen no en ella, sino en toda Cananea. Fue tal el grado de cinismo, que el secretario de Gobernación en funciones (Fernando Gómez-Mont) resultó ser el abogado corporativo de Germán Larrea .

Si no lo han ubicado, porque maneja un perfil bajo, aquí va otro dato: Larrea es el dueño de la mina Pasta de Conchos donde se registró una explosión el 19 de febrero del año 2006, murieron 65 mineros, 63 de los cuales, 14 años después, permanecen sepultados bajo toneladas de roca. Fox, Calderón y Peña Nieto lo cubrieron con el manto de la impunidad, y así se conserva , escribe Fernández Vega. Su fortuna alcanza la cifra de 30 mil 800 millones de dólares, según la revista Forbes. La mitad la ha hecho en la minería y la otra gracias a sus relaciones con funcionarios de gobierno de los últimos sexenios. Es uno de los intocables de México.

Calambres