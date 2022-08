Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, expresó su apoyo a la decisión de China de realizar ejercicios militares: las tensiones en torno a Taiwán fueron provocadas artificialmente. Comprendemos perfectamente por quién, por la visita de Nancy Pelosi. Fue una provocación totalmente innecesaria. Respecto a las maniobras, son un derecho soberano de China .

Ante los ejercicios militares lanzados por China, los ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Ansea) advirtieron que la creciente tensión en torno a Taiwán podría desestabilizar a la región y eventualmente provocar un error de cálculo, una confrontación seria, conflictos abiertos y consecuencias impredecibles entre grandes potencias .

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, dijo al margen de una reunión ministerial de la Ansea en Phnom Penh, Camboya, que esperaba que Pekín “no provoque una crisis ni busque un pretexto para aumentar sus operaciones militares agresivas.