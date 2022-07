No obstante, la autoridad comicial emitió la orden de rectificar para que el proceso sólo tenga que ver con la militancia morenista, y modificó la convocatoria con la finalidad de que “únicamente las personas que formalmente se encuentren afiliadas puedan votar, o bien, quienes realicen el proceso de inscripción en los centros de votación de los congresos distritales, sin que la acreditación de la militancia pueda realizarse con la credencial de ‘gobierno legítimo’”.

Al no presentar en un inicio su padrón actualizado para organizar la elección, la directiva morenista anunció que por tratarse del partido más democrático , podrían acudir a votar todos los ciudadanos que mostraran su credencial de elector (proveída por el INE), e incluso en algún momento dijo que bastaría –para emitir el voto– presentar la vieja credencial del denominado gobierno legítimo , repartida en 2007 y 2008.

Desde hace semanas, la dirigencia morenista reiteró que tal proceso sería abierto a toda la población. En conferencias de prensa, insistió en que sólo se requería la credencial de elector para seleccionar a los representantes distritales de los consejos estatales y al tercer Congreso Nacional, a celebrarse el 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enmendó esa decisión para que sólo participen los militantes vigentes o aquellos que quieran sumarse a las filas del partido guinda.

Para sustentar el cambio en la convocatoria, el argumento del presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, fue que este partido político emite una convocatoria donde se dirige a todas las personas mexicanas, que son de Morena, pero concretamente la dirige para que puedan participar con voto en las asambleas electivas todos los protagonistas del cambio verdadero, es decir, los militantes en Morena.

Ante tal determinación, la directiva del partido guinda aseguró que “es falso que la sala superior del TEPJF haya cancelado el proceso de reorganización interna de Morena. La resolución de la autoridad electoral valida que lo puedan hacer presentando el formato de afiliación o ratificación de afiliación aprobado por el CEN.