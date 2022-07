Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de julio de 2022, p. 3

Ante las recientes consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá como parte del T-MEC debido a la política energética de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró: aun tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a éste nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón, aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias, que les aplauden en nuestro país, no tienen razón .

Y más adelante precisó que no habrá ruptura en ese acuerdo comercial. Eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón, sino que no nos conviene, y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes .

Durante la mañanera de ayer, el mandatario fue interrogado en torno a este diferendo como parte del tratado y si en caso de que se intente vulnerar la soberanía nacional México lo abandonaría.

Recalcó que a ninguno de los socios del acuerdo le beneficiaría una ruptura, y quien cierre fronteras, afectaría a su propio país por la integración comercial que ya existe.

Un rompimiento “es lo que quisieran los conservadores que hacen periodismo muy ramplón y vulgar. Hasta (Felipe) Calderón sacó un face queriéndose montar en esa circunstancia diciendo: ‘Sería gravísimo para México una ruptura del tratado’”.

El jefe del Ejecutivo informó que analiza enviar una carta a su par estadunidense, Joe Biden, para explicar los argumentos de México, en los que ponderó que con base del capítulo octavo del T-MEC se establece la rectoría de México en materia de hidrocarburos.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: ‘Oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata’. Y lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer.”