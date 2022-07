En Estados Unidos, dijo, era común la existencia de listas negras . Aunque admitió que él no fue parte de alguna, a su llegada a San Francisco ya me estaban esperando ahí , y fue interrogado con ayuda de un traductor.

No obstante, sostuvo que quienes recurran a ese discurso tendrán menos votos, mientras que desde aquí se pronunciará contra el maltrato a los paisanos, para que el que hable mal de México sepa que no nos gusta y que tienen que aprender a respetarnos .

“Cuando él (Trump) inicia campaña… Que hay que estar ahora muy pendientes porque siempre sacan el racismo y la discriminación, y se lanzan contra migrantes y se lanzan contra México, porque ellos apuestan a que eso les da votos.”

Al aseverar que esa estrategia cada vez repercute en menor cantidad de votos, recalcó que además nosotros desde aquí, ya lo dijimos, vamos a estar en contra del maltrato a nuestros paisanos, y vamos a aplicar, ya lo he dicho, lo de la frase de la canción de Rubén Blades, se la vamos a mandar a decir o les vamos a mandar a decir a nuestros paisanos, que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, para que el que hable mal de México sepa que no nos gusta y que tiene que aprender a respetarnos, el que hable mal de los mexicanos .

López Obrador apuntó que el magnate sólo se refirió al muro fronterizo en una ocasión por teléfono y en una cena, durante su visita a la Casa Blanca, en la que el compromiso de él fue no abordar este tema, pero ya sin medios de información presentes “dice: ‘ya terminamos, ahora sí puedo hablar del muro’. Ya se ríen todos. Pero nada más en dos ocasiones”.

El martes, Trump regresó por primera ocasión a Washington tras perder en las últimas elecciones presidenciales, en un acto que, sin anuncio explícito, fue asimilado en Estados Unidos como parte de los preparativos para lanzarse nuevamente en una campaña electoral presidencial.