n Río Tercero, ciudad argentina en la región de Córdoba, sigue muy vivo en el recuerdo colectivo el día 3 de noviembre de 1995, cuando se produjo un explosión en una fábrica militar de armamentos, dejando un duro saldo de muertos y heridos. Apenas tres semanas después, sin que la población se repusiera del todo de aquel trauma, una ráfaga de proyectiles todavía activos causó nuevos estragos que incrementaron el pánico en la población. La cineasta cordobeña Natalia Garayalde vivió en directo esa tragedia a los 12 años, y con la cámara Sony Hi8 de su padre, videasta amateur, pudo capturar y conservar registros dramáticos del suceso. Treinta años después, y mediante una edición formidable, la directora reúne ese material, incorporando otras imágenes de archivo para analizar las causas de la catástrofe y el papel que jugaron, más allá de sus declaraciones autoexculpatorias, responsables del ejército y autoridades oficiales, en particular el gobernador de la región, Ramón Mestre, y el presidente de la nación, Carlos Saúl Menem.