Periódico La Jornada

Miércoles 20 de julio de 2022, p. a11

El ex clavadista Fernando Platas continúa dispuesto a tomar las riendas de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y se mantiene optimista de la evolución del proceso, luego de que la Federación Internacional de Natación (FINA) desconoció al consejo directivo encabezado por Kiril Todorov, al que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte decidió respaldar y retiró el apoyo a nadadores y otros competidores.

Siempre lo he dicho, estoy a la disposición, sobre todo para construir. Creo que ya nos merecemos una federación seria, en la que exista un espacio para todos, no sólo para los que están a favor (del grupo de Todorov). Nos urge tener algo serio, ya no se puede ir más a fondo. La situación, no es la ideal para muchos; sobre todo ya se empieza a volverse triste para los atletas , dijo en entrevista.

La FINA desconoció a la FMN y designó a un comité estabilizador, encabezado por el ex nadador Javier Díaz, quien presentó su renuncia hace tres semanas por razones personales. Había cumplido con los tiempos, y sobre todo avanzó con la encomienda de reformar los estatutos de la federación mexicana, documentos que fueron aprobados por el organismo internacional.