Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de julio de 2022, p. a11

En la Liga Mx Femenil las jugadoras enfrentan despidos injustificados y, en algunos casos, adeudos de salarios al no entrar en los planes de sus clubes al final de cada torneo, afirma el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), Álvaro Ortiz, frente a las más de 130 bajas que se registraron en el pasado periodo de transferencias.

Lo que ocurre, explica Ortiz para La Jornada, es que los directivos corren a las jugadoras, no les pagan un solo peso y salen a decir que abandonaron el club, aun cuando tienen contrato vigente . Incluso, en los casos en que existe un retraso de retribución de sueldo, ninguna puede firmar un finiquito hasta no llegar a un acuerdo para su salida .

En junio pasado, integrantes del equipo femenil del Querétaro, encabezadas por la delantera Mayra Santana Estrada, solicitaron en redes sociales la ayuda del francés André-Pierre Gignac, de Tigres, para cubrir gastos personales. La directiva descartó tener adeudos con la plantilla, pero puso en relieve la existencia de contratos que se pagan a 10 meses, lo que conlleva una falta de transparencia, según la AMFpro.