En este documento detallaron que la respuesta fue enviada por Fonatur el 31 de mayo sólo al investigador Luis Zambrano, aunque esa primera carta fue signada por alrededor de 300 personas, y se confirma que la consulta no se hizo antes de la obra, sino que aún se realiza y hay numerosos indicios de que no se ha dado en los términos debidos . Incluso, recordaron, la relatoría especial de la ONU en diciembre de 2019 advirtió irregularidades en este proceso y pidió la atención urgente del gobierno ante los posibles impactos a las comunidades por el Tren Maya.

En la segunda carta mencionaron que en ese documento Naciones Unidas alerta que la metodología de la consulta no fue construida ni acordada con las comunidades, la mayoría de los participantes fueron autoridades municipales y ejidales, quedaron fuera personas de las comunidades, no siempre hubo traducción, cuando se hizo no era adecuada y mucha gente no pudo acudir por falta de recursos económicos, entre otros aspectos.

Dijeron que sobre la consulta Fonatur aseguró, sin pruebas, haber cumplido con los estándares internacionales y que participaron 14 mil 305 personas, lo cual no es ni 10 por ciento de los habitantes de la región de influencia del proyecto, que asciende a alrededor de 142 mil personas.