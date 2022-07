Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 4

Sin tumultos ni barullo se realizó el funeral del ex presidente de México Luis Echeverría Álvarez, fallecido la noche del viernes en su casa de Cuernavaca, a los 100 años de edad.

A las exequias llegaron a cuentagotas algunos familiares y amigos. El funeral fue en la capilla 7 premier de la agencia Gayosso Lomas Memorial, frente a los rascacielos de la zona residencial de Santa Fe.

De la vida política acudieron contadas personas, como Jorge de la Vega Domínguez, quien encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1986 a 1988, así como Sergio García Ramírez, jurista, ex procurador y ex secretario general del PRI.

También dio el pésame personalmente Everardo Moreno, subprocurador al final del sexenio zedillista, precisamente cuando se iniciaron las denuncias penales en contra del ex mandatario.

La familia no permitió el ingreso de la prensa a la capilla, pero se pudo ver al abogado penalista Juan Velázquez, quien lo defendió en tribunales. Opinó ante la prensa: “Mientras la vox populi, la gente de la calle, lo responsabiliza particularmente de los hechos del 2 de octubre del 68 de Tlatelolco, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, después de tres años y medio y de un expediente de más de 100 mil hojas, lo exoneró. Esa es una realidad judicial en contra de una leyenda, por decir, urbana”.

En torno al ataúd de caoba, cubierto con un lienzo rojo, fueron colocados arreglos florales, algunos pedidos por teléfono a la propia agencia y otras coronas del exterior.