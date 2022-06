Cuatro años después, Norma Castorena, ex diputada local priísta, movilizó a sus agremiados contra el líder sindical del IMSS, de quien no se explican cómo el gobernador morenista David Monreal Ávila lo designó secretario de Salud estatal.

La semana pasada el gobierno de Monreal protocolizó la donación del Hospital de la Mujer de Fresnillo al IMSS-Bienestar, lo que provocó airadas protestas del personal de salud, que a partir del miércoles mantiene un plantón afuera de ese nosocomio.

La marcha de médicos y enfermeras inició en la plaza de armas de Zacatecas, frente al Palacio del Gobierno, en donde Castorena Berrelleza arengó a sus agremiados con el apoyo de un altavoz, hoy estamos aquí, para que vean las autoridades del gobierno estatal que estamos en pie de lucha .

No es posible tener un secretario de Salud que no es de tiempo completo, que vino nada más a entregar los servicios del sector al Seguro Social. Queremos un secretario que defina políticas públicas, que gestione y defienda a sus trabajadores, no a un sindicato que lucha contra nosotros , insistió.

La dirigente de la sección 39 del Sntsa dijo que de manera sucia se lo entregó (el hospital) al IMSS-Bienestar, y esto sólo genera inestabilidad entre los trabajadores del sector.

Tenemos gente que acumula años de trabajo, de sacrificio, enfermeras ganando 180 pesos, y un trabajador social 108 pesos, al igual que un técnico radiólogo ¿Les parece justo? Queremos estabilidad laboral y seguridad en el empleo , manifestó.

Las protestas iniciaron a las 8:30 horas y concluyeron a las 19:15.