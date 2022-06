Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de junio de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó finalmente que no acudirá a la novena Cumbre de las Américas debido a la posición de Washington de no convocar a todas las naciones del hemisferio, al dejar fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La representación de México en ese foro, remarcó, la encabezará el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien este martes dará los detalles sobre la agenda que llevará la administración mexicana al encuentro que empezó ayer en Los Ángeles, California, y se desarrollará toda la semana.

El mandatario informó en cambio que en julio próximo visitará en la Casa Blanca a su homólogo estadunidense, Joe Biden, a quien planteará varios temas: la integración de toda América, con enfoque en la política de buena vecindad a fin de alcanzar el sueño de Simón Bolívar, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.

También le expondrá la relevancia de alcanzar una reforma migratoria en Estados Unidos, el apoyo a Centroamérica para enfrentar las causas de la migración, la integración económica y rutas para contrarrestar la inflación.

No voy porque no se invita a todos los países de América y creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano; o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos , enfatizó ayer en su conferencia matutina.