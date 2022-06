Juan José Olivares

Lunes 6 de junio de 2022, p. a11

Un documental revela “el oscuro entramado de poder, sexo, violencia y engaño detrás de Playboy”. Así lo dicen los productores de una serie de 12 capítulos, dirigida por Alexandra Dean, que, con imágenes inéditas y entrevistas con artífices de ese mundo, busca dar voz a mujeres que nunca la tuvieron, para que tengan la posibilidad de sanar .

Secretos de Playboy, producción original del canal de televisión cerrada A&E (Arts and Enterteinment), llegará a Latinoamérica el 19 de junio para desnudar la vida al interior de una mansión y la evidencia de la manipulación que ejerció Hugh Hefner (fundador de esa revista) sobre las llamadas conejitas en el emporio de entretenimiento para adultos más importante de todos los tiempos .

Una de las primeras ex playmate –como también se conocía a las conejitas– que denunció la vida al interior de este mundo fue la ex directora de promociones del magazín, Miki García. Todo era como un culto , asegura en una conferencia vía streaming. Ella trabajó para Playboy entre 1973-1982.

“Las mujeres eran preparadas y se les hacía creer que eran parte de esta familia. Y él (Hefner) se creía el dueño de esas mujeres. Hubo playmates que tuvieron sobredosis y otras que se suicidaron”, revela García, quien ha dicho que en esa mansión la droga circulaba libremente por todas las habitaciones y pasillos. Cuando fue nombrada en el cargo para la promoción de Las conejitas, tuvo la oportunidad de conocer más de sus vidas y, claro, sus desgracias. Fui una de las pocas ejecutivas mujeres en ese momento .

En medio de esas promociones, Miki fue violentada. “Un actor famoso de los años 70, tras una firma de autógrafos, entró a mi habitación de hotel y me violó. Me resistí, pero él no dejaba de decir: ‘Nadie te va a creer’. Fue en 1973 y lo hizo dos veces. En ese momento, sabía que él tenía razón, que nadie me iba a creer, y por eso guardé silencio”.

Análisis de Hugh Hefner

La docuserie deconstruye al personaje de Hugh Hefner detrás de la persona ante la opinión pública, poniendo el foco en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles, California.