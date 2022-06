La adaptación que he podido tener al equipo y la confianza que me han dado me ha ayudado mucho para poder dar resultados , agregó Espinal; he disfrutado mi tiempo hasta ahora. Vine aquí a ayudar a la organización y, afortunadamente, las cosas van marchando bien .

El dominicano jugó el año pasado en la liga independiente Atlantic League, en Estados Unidos, y con las Águilas del Cibao en la pelota invernal de su país. Como agente libre, sin embargo, esperaba una oferta para incorporarse a algún equipo.

Vengo de República Dominicana, donde aunque estaba practicando todos los días, no es lo mismo que estar jugando en un club , contó Espinal; día a día trabajo fuerte para poder alcanzar mi mejor nivel y ponerme en la mejor forma lo más rápido posible. Lo importante es que estoy saludable .

Espinal formó parte de las sucursales de los Piratas de Pittsburgh, donde comenzó su carrera profesional en 2011. También estuvo con Tigres de Detroit y ha participado en dos Series del Caribe.

(Con información de Diablos Rojos)