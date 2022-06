▲ El español jugó con el pie izquierdo dormido. La próxima semana comenzará un nuevo tratamiento para disminuir el dolor. Si no funciona, dijo, será el momento de replantear mi vida, pero eso me lo reservo, ver si compensa o deja de tener sentido . Foto Ap

Bajo la atenta mirada del Rey de España, Felipe VI, presente en primera línea del palco de autoridades, Nadal no tuvo piedad de un rival con el que nunca había jugado en el torneo, pero al que se había enfrentado durante los entrenamientos que, con frecuencia, Ruud realiza en la academia que el español tiene en su Mallorca natal.

Explicó que la próxima semana iniciará un nuevo tratamiento para disminuir la sensibilidad en el pie y, sobre todo, el dolor. Si no funciona, será el momento de hacer un planteamiento de vida, pero eso me lo reservo para mí, ver si compensa o deja de tener sentido .

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad: si mi cuerpo está preparado, voy a estar en Wimbledon (a finales de este mes), no es un torneo que me quiera perder .

Una vez acabado el partido y pese a la euforia por el título, el español dejó claro que ha atravesado un calvario en los meses recientes, y aunque en su discurso en la pista dijo que luchará por seguir el mayor tiempo posible , en la conferencia de prensa se mostró muy claro: En las circunstancias actuales no puedo y no quiero se-guir jugando .

Sin ser el máximo favorito al título este año, por una fractura de costillas en marzo y sus problemas crónicos en el pie izquierdo, que le impidieron prepararse adecuadamente, el quinto del orbe no dio opción alguna a un Ruud que jugaba su primera final de Grand Slam frente al Rey de la arcilla.

París. A la cita no llegó como favorito, pesaban en su contra las lesiones y las condiciones casi otoñales , pero nada parece afectar a Rafael Nadal en Roland Garros, torneo en el que se acerca a la inmortalidad tras lograr su título 14 en la llamada Copa de los Mosqueteros y aumentar a 22 su récord de títulos de Grand Slam, dos más que sus grandes rivales Novak Djokovic y Roger Federer.

Rafa, en su final 30 de Grand Slam, salió dispuesto a no dejar disfrutar del momento a Ruud, quien nunca se había visto en semejante situación. Ganó fácilmente el primer juego y provocó el primer break en el segundo.

Cortó rápidamente cualquier co-nato de reacción del noruego, comocuando perdió el servicio en el tercer juego, más por errores suyos (hizo dos doble faltas), que por méritos de Ruud, para recuperar el quiebre inmediatamente y cerrar el primer parcial en 48 minutos (6-3).

Pasados los nervios del inicio, Ruud comenzó a soltar el brazo en el segundo parcial, a aguantar los peloteos a Nadal y aprovechar la ocasión para ponerse con ventaja (1-3) con un break que el español cedió con otra doble falta.

El balear volvió a subir su nivel de tenis y se llevó cinco juegos consecutivos para ganar el segundo parcial, otra vez por 6-3, y quedar a uno solo del título, el cual no tuvo historia porque se impuso con autoridad en el tercero por 6-0.

Cuando definió con un revés desde el fondo, Nadal arrojó su raqueta a la arcilla roja que tanto adora y se cubrió la cara con los dedos de ambas manos vendados, envuelto en lágrimas.

Durante la ceremonia de premiación, agradeció a su familia y equipo de apoyo, incluyendo al médico, su ayuda; de lo contrario, habría tenido que retirarse mucho antes .

No sé qué puede pasar en el futuro , declaró Nadal al público, pero voy a seguir luchando para tratar de seguir adelante .

En una entrevista con Eurosport, Nadal reveló que jugó la final infiltrado, sin tener sensación en el pie, ya que había recibido una inyección al nervio y lo tuvo dormido el domingo.

Tras la victoria, los elogios se desa-taron en la prensa y en redes sociodigitales desde todos los ámbitos de la sociedad española: políticos y deportistas expresaron su admiración por el manacorí.

Te come vivo : rival

Luego de la derrota, un resignado Ruud, octavo mundial, admitió: Ya no sabía cómo jugarle; me ha hecho correr para todos los lados y cuando juegas defensivo contra él te co-me vivo .

Pese a todo lo que ha logrado, Nadal se ve por primera vez en una situación asombrosa: está a mitad de camino de un Grand Slam de año calendario luego de llevarse los títulos en el Abierto de Australia y el de Francia en la misma temporada.