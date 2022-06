Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. a10

La Liga Mx Femenil vivió un giro imprevisto cerca del final del torneo, cuando Televisa decidió transmitir por streaming los partidos del certamen, al tiempo que Fox Sport anunció un canal de paga donde televisará los duelos de esta categoría. Una decisión que puede afectar tanto en los hábitos de los seguidores como en los patrocinios, apuntó Jorge Badillo Nieto, consultor en mercadotecnia deportiva.

“Seguramente hubo análisis previos por parte de las televisoras, pero todavía falta la perspectiva de los patrocinadores, que cuidan con celo cada peso. A ellos no se les haría atractivo invertir en un contenido que se convierte en exclusivo de una plataforma o canal de paga.

“Han sido cinco años en los cuales paulatinamente los patrocinadores han comenzado a tener confianza en la Liga Mx Femenil para que ante esta situación, ahora al no ser visibles en la televisión, lo cual no es lo mismo que el streaming, ya no sea rentable. Es muy arriesgado, las marcas deberán hacer análisis de rentabilidad”, señaló.