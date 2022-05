▲ La ex seleccionada nacional marcó dos goles de gran manufactura, sobre todo el segundo, que le valió una ovación de pie. Foto @tuzasoficial

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 14 de mayo de 2022, p. 9

A Charlyn Corral le bastó un momento de inspiración para decidir el partido. Ante un rival calificado y exigente como el Monterrey, la mexicana mostró su categoría y salió triunfante con el Pachuca en el juego de ida de las semifinales de la Liga Mx Femenil (2-0), con dos goles a la altura de su talento.

Pocas jugadoras como ella pueden desequilibrar tanto desde el amague, la pausa y las decisiones en el momento justo. Por eso, aunque el tiempo apremie, Charlyn parece disfrutar tanto del juego. El escenario no era sencillo, porque las Tuzas enfrentaban al campeón vigente del torneo y tenían la obligación de sacar ventaja en la serie. Pero no se detuvo.

Con menos recursos y más inspiración, Charlyn levantó de las butacas a los aficionados con un doble recorte y un potente disparo a primer poste, que significó el 1-0 de las locales (20). Hasta entonces, las Rayadas habían cumplido con la teoría de ser las favoritas y mandonas de la serie. Sin embargo, después del gol, la confianza se cargó del lado de las hidalguenses.

Dominaban las Tuzas, pero faltaba alguien que marcara diferencia en sus ataques. Entonces Charlyn respondió al llamado: tras una carrera a velocidad por la banda derecha, la atacante dejó atrás a su marcadora y, con un ángulo reducido, acarició la pelota de zurda para vencer a la portera Alejandría Godínez con un remate que pegó en el travesaño y luego terminó en las redes (42).

Aquella genialidad le valió una ovación de pie a la ex seleccionada mexicana, que no se conformó con el doblete y siguió buscando un mejor resultado para su equipo. Si las Tuzas no pudieron sumar más festejos fue porque enfrente estaba también una vieja conocida: Eva Espejo, la entrenadora que alguna vez las hizo campeonas y que ahora, dirige a las Rayadas, tuvo que cerrarles los caminos para evitar una goleada.