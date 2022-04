Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 8

Morena anunció que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la propuesta de dictamen de reforma eléctrica, por el delito de traición a la patria. Esa acción tendrá como fundamento el artículo 123 del Código Penal Federal y se hará acompañar de miles o, si es posible, millones de firmas de personas en un periodo de dos a tres semanas.

El dirigente Mario Delgado descartó que se trate de una campaña de odio porque su movimiento es pacífico, pues dirán algunos que estamos exagerando, que por qué no respetamos a quien piensa diferente; claro que respetamos a quien es diferente, pero el señalamiento que hacemos de traición a la patria tiene fundamento .

Un día después de que ese partido llamó a fusilar con la pluma a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica, el coordinador de esa bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que se trata de una muestra del descontento social a la oposición.