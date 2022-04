E

l pasado 22 de marzo fue el adiós de Víctor Manuel Alatorre. Para algunos lectores el nombre no dirá mucho; esto es común cuando se trata de un reportero y, más, cuando su fuente es exclusivamente el rock. No obstante, la historia periodística de Alatorre –conocido en el gremio como El Chino– es extensa. Al lado de Arturo Castelazo, empezó en un número especial sobre el Festival de Avándaro, en 1971; tres años después, ambos personajes participaron en la fundación de la revista Conecte. Desde entonces y hasta la desaparición de la publicación, El Chino fue el coordinador editorial. Reporteó con seudónimos como Rolando Mota del Campo o Cola de Caballo; el más popular fue Metal Kid. Fueron casi 50 años los que Alatorre se dedicó a propagar el rock y culturas afines. Es necesario aclarar que la mayor parte de su trayectoria la desarrolló antes de la existencia de Internet; también es pertinente aclarar que El Chino, junto con José Luis Pluma, como director, se encargaron desde principios de los años 80 de la edición semanal de Conecte, así como de Rock Pop y publicaciones especiales. Todo, sin el paro que ahora brinda el ciberespacio. Por supuesto, hay más nombres de periodistas de aquella época a quienes no les ha hecho justicia la revolución mediática y que formaron parte del directorio de ediciones como México Canta, Dimensión, Figuras del Rock, Pop, Piedra Rodante y la pionera La historia del rock ’n’ roll, producida por JGC. Vaya, pues, un recuerdo para Armando Molina –fundador de La Máquina del Sonido y durante una época director de Pop–, para Alberto Macías, Daniel Toscano, Ramón Montoya, Vladimir Hernández, Arturo Castelazo y periodistas rockeros que ahora rolan en otro plano junto con Alatorre.

José Manuel Aguilera, gira; Ernesto de León, disco