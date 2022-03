Ap

Nueva York. A la mayoría de las estrellas pop les lleva tiempo alcanzar el éxito, y publican varios álbumes antes de que uno pegue. A Rick Astley le bastó una sola canción.

Conmigo fue como, primera canción, ¡bum!, número uno en todo el mundo , dijo el cantante en una entrevista por Zoom. Sólo estaba tratando de escribir algo que pudieras cantar en el coro .

Ese sencillo fue Never Gonna Give You Up, parte de su álbum multiplatino de 1987 Whenever You Need Somebody, que con los años pasó de ser un éxito radial a una serie de bromas en Internet.

Han pasado 35 años desde el debut de Astley, y BMG conmemorará el aniversario en mayo con un juego de dos cedés y un lanzamiento digital que incluye el álbum remasterizado, además de lados B, mezclas y versiones reinventadas por Astley de los sencillos originales.

Él tenía sólo 20 o 21 años cuando grabó Whenever You Need Somebody con el trío de compositores y productores conocido como Stock Aitken Waterman, quienes habían elaborado canciones para Bananarama y Dead or Alive.