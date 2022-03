Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. a12

París. La sorprendente retirada de la número uno del tenis mundial,Ashleigh Barty, ilustra la dificultad de mantenerse en la cima, más aún en un entorno particularmente difícil de un deporte en el que se comienza muy joven, explica Anaëlle Malherbe, sicóloga en el INSEP, centro de alto rendimiento del deporte francés.

“Es un puesto particularmente difícil para mantener. En el caso de Ashleigh, es la actual número uno y puede haber alcanzado algunos objetivos, pero el hecho de repartir en una dinámica puede ser más complicado y replantearse algunas cosas. Si ella ha alcanzado su sueño y sus objetivos, es más bien sano.

Y es importante saber si el deportista ha ido hasta el final de su proyecto. Hay que comprender también que la crisis sanitaria ha incidido en muchas cosas; algunos han vuelto con sus familias y han recuperado tiempo de calidad con las personas que son importantes para ellos , consideró Malherbe.

Ashleigh Barty sorprendió al mundo del tenis al despedirsdel deporte a los 25 años de edad, en el mejor momento de su carrera y sólo dos meses después de ganar su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia.

Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis , declaró la australiana en su cuenta de Instagram.

En un mensaje de video en el que se ve llorando, entrevistada por su amiga y ex compañera de dobles Casey Dellacqua, la jugadora di-jo estar agradecida por todo lo que este deporte me ha dado. El éxito para mí es saber que he dado absolutamente todo lo que puedo. Estoy plena, feliz y sé cuánto trabajo se requiere para sacar lo mejor de uno , compartió.

Es simplemente que ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales y todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo al máximo nivel. Estoy agotada.

La australiana se retira con 15 títulos, el último de ellos en el Melbourne Park, donde puso fin a 44 años de espera de Australia por un campeón local.

Es la segunda vez que Barty se retira, ya que a fines de 2014 dio un paso al costado siendo adolescen-te por una desafección con el circuito de tenis femenil WTA, para destinar tiempo al cricket, y reto-mó el deporte blanco en 2016. Ascendió con rapidez en el ranking, ganando la aclamación mundial por su tenis y el afecto de los aficionados por su deportividad y comportamiento relajado.