Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 4

Reportear, salir a la calle con libreta en mano, recoger testimonios, fragmentos de historias, hilos sueltos, y luego de arduas jornadas en campo , sentarse a hilar, tejer. Ese es el oficio del periodista colombiano Juan Miguel Álvarez (Bogotá, 1977), ganador del tercer Premio Anagrama de Crónica, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por su libro La guerra que perdimos.

Un trabajo que el jurado elogió al dar a conocer el fallo en la feria universitaria del libro UANLeer 2022 porque es el relato íntimo de un reportero que se tropieza con vestigios en cada encrucijada, con esquirlas y cicatrices, como quien va recogiendo trozos rotos en cada paraje lejano de la geografía nacional para intentar recomponer algo que se parezca a una explicación .

En entrevista con La Jornada, dice que pretende “explicar a los lectores de Latinoamérica lo que pasa con Colombia, cuál es la historia de la guerra contra las drogas situada en el contexto global y como elemento de la guerra fría, pues la violencia ha sido una manifestación muy criolla del conflicto entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo, pues todas las guerrillas colombianas han sido marxistas leninistas”.

Su libro, sostiene, plantea ese panorama a través de 11 historias que ayudan a comprender los vejámenes más terribles de la guerra de Colombia .

Juan Miguel reconoce que su manera de tratar los temas está inspirada en Ryszard Kapuscinski, “su método de abordar el terreno para mí fue determinante. Aprendí demasiado leyéndolo. El jurado de este premio dijo que aunque escribo en primera persona no estoy en el centro de los hechos, y eso es el Kapuscinski puro y duro. Si algo le aprendí al viejo maestro polaco es eso: estar como personaje de tus crónicas sin ser el protagonista.

Reportero de trocha

“Desde que tenía 24 años organicé mi vida y comencé a tomar decisiones cotidianas como dónde vivir, con cuánta plata o qué tipos de obligaciones me puedo colgar, o no, para poder dedicarme a ser un reportero de montaña, de río, de mar, arena, desierto y selva, y me comencé a plantear desde entonces qué tengo que hacer, o evitar para que mi vida sea fácil y liviana, viajar en cualquier momento, investigar y escribir.

“Es decir, todas mis decisiones han sido siempre en función de ser reportero de trocha y no de oficina ni de sala de redacción. Llevo muchos años de trabajo de campo en Colombia, en sectores muy peligrosos, algunos de difícil acceso.