En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno ni con un contrato ni una recomendación; no somos iguales : Presidente Andrés Manuel López Obrador, conferencia matutina del 31 de enero de 2022.