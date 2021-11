Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. a11

Doha. El presidente del club qatarí Al Sadd, Turki Al Ali, afirmó ayer que su equipo quiere continuar con el entrenador Xavi Hernández, quien dijo a la prensa que tenía ganas de volver a casa , en alusión a la posibilidad de convertirse en el nuevo técnico del Barcelona.

Todo coincidió con la llegada a Doha de una delegación del Barça con la misión de llegar a un acuerdo con el equipo Al Sadd para que termine su contrato con Xavi. Esa delegación aterrizó ayer y en ella están el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de futbol, Mateu Alemany.

Tengo ganas de volver a casa, como pueden imaginar, pero es una cuestión de respeto. Tengo un contrato y los dos clubes deben ponerse de acuerdo , dijo Xavi a la prensa tras el empate 3-3 de su equipo con el Al-Duhail por la Liga de Qatar.