Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021

Editorial Lumen tuvo el gran acierto de publicar Mis mejores canciones 1970-2015, libro de gran formato, bellamente editado, que contiene las letras de una selección de temas compuestos por Patricia Lee Smith, una edición que celebró en 2015 el 40 aniversario de Horses, su primer trabajo musical y álbum clave en la evolución de la escena punk de Nueva York , demostrando con ello que la letra impresa se ha vuelto gran aliada en la aventura de la revitalización de la obra de la cantante y poeta estadunidense, quien a la fecha sigue produciendo luminosas canciones, discos entrañables y una aproximación a la literatura de no ficción única y valiente.

En 1975, año de la aparición de Horses, la caótica escena cultural de Nueva York se percibía gris, melancólica e incluso un poco hastiada de sí misma. Durante los primeros años de esa década, en Estados Unidos permeaba un clima de tensión causado por la guerra en Vietnam, el embargo del petróleo del 73 y el escándalo Watergate que, a la postre, desgastaron la opinión pública sobre el gobierno. En ese año una joven Smith de 28 años se abrió paso por la escena musical cobijada por las ideas artísticas de Warhol, la música de New York Dolls y The Velvet Underground y, en lo literario, por la poesía de Jim Morrison y Allen Ginsberg. A su alrededor, la voz de los 60 estaba desapareciendo musicalmente y los creadores simplemente no se sentían representados por lo que sonaba en la radio.

Fuerza acumulada

En una entrevista concedida al poeta William Burroughs, Smith calificó esta atmósfera como un periodo estancado en sus formas artísticas luego de haber vivido los años de The Rolling Stones y Bob Dylan y confesó sentir que para algunos de nosotros era importante hacer algo, sobre todo los que teníamos un montón de fuerza acumulada para iniciar una nueva época . Justo en aquel momento fue el legendario CBGB (Country, Bluegrass and Blues) el lugar que vio nacer y crecer a grandes músicos que sintieron la necesidad de formar parte de algo diferente.

Al igual que el memorable álbum debut de la poeta, la cara visible de Mis mejores canciones se despliega con una fotografía en blanco y negro, tomada por Robert Mapplethorpe. En 1975 el trabajo del artista neoyorquino, que entonces estaba a punto de cumplir los 30 años, marcó un antes y un después en cuanto a la presencia de las mujeres en la música. En el prólogo de Sirenas al ataque (Océano, 2008) la socióloga Julia Palacios afirma que a principios de los años 60 los discos de intérpretes femeninas aparecían sin fotografía; los productores en las compañías disqueras sostenían que no valía la pena invertir en la imagen de una mujer .

Es por esa razón que una fotografía en la que Smith aparece al centro del todo, vistiendo una camisa blanca, tirantes y un saco al hombro al puro estilo de Frank Sinatra se convirtió en un símbolo de resistencia y supuso un nuevo comienzo para muchas mujeres ligadas o no al ámbito artístico.

Aquel día de 1975 se tomaron una decena más de fotografías en su departamento del Greenwich Village: una con la misma camisa blanca, pero sin tirantes y con sus manos a la altura de los hombros sosteniendo la corbata de moño desalineada, con actitud completamente despreocupada que forma una combinación adecuada para homenajear el trabajo de una música, poeta, pintora y fotógrafa cuyo arte siempre ha tenido tanto que ver con la gracia, así como con la ferocidad.