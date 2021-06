De los corresponsales

Jueves 10 de junio de 2021

Al iniciarse el cómputo final de votos en los consejos municipales y distritales de los estados donde el domingo pasado hubo comicios, el incidente más grave ocurrió en Ocuituco, Morelos, donde los impugnadores quemaron las boletas; en Veracruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó trasladar la paquetería electoral de 16 consejos municipales a Xalapa, mientras en Michoacán se decidió llevar a Morelia el conteo de los votos en Nahuatzen y Angangueo, donde se instalaron casillas contra la voluntad de las comunas.

A las ocho de la mañana, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche declaró la apertura oficial de las sesiones de cómputo en la capital y en los restantes 13 municipios donde se concentró la paquetería electoral.

La petición de los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) fue que se abrieran todos los paquetes de las mil 190 casillas instaladas y que se recontaran todos los votos, a lo que se opusieron los de Morena con el argumento de que sólo se deben revisar aquellos donde se encuentren inconsistencias.

Al final, los consejeros acordaron un recuento de la mayoría de las casillas, con excepción de aquellas la diferencia entre el primer lugar y el segundo sea muy amplia, como ocurrió en la capital Campeche, donde la abanderada de Movimiento Ciudadano (MC), Biby Rabelo de la Torre, aventaja con más de 7 por ciento, y en Ciudad del Carmen, donde el morenista Pablo Gutiérrez está 17 por ciento arriba del priísta Óscar Rosas González.

En Campeche todos afirman estar a la cabeza

La falta de cifras oficiales propició que los candidatos a la gubernatura ratificaran las ventajas que les otorga el PREP. Según Érick Reyes León, dirigente estatal de Morena, el recuento de votos ha incrementado la ventaja de su candidata, Layda Sansores San Román, aunque no dio cifras. El candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, informó que, con 80 por ciento de las casillas computadas, aventajaba con más de 11 mil votos a la morenista.

Tres días después de la elección, el candidato de Va por Campeche a la gubernatura, Christian Castro Bello, envió un mensaje a sus seguidores en el que sostuvo que no permitirá que le roben la elección ni que manos ajenas a las campechanas decidan nuestro futuro. Llegaremos hasta donde tope para defender hasta el último voto .

Sin resultados oficiales, en medio de intercambio de cifras de los candidatos y con una vigilancia especial de los representantes de los principales partidos, hasta la medianoche de ayer continuaban las sesiones en los comités distritales y municipales electorales donde se realiza el cómputo de las elecciones de gobernador, alcaldes, diputados locales y presidentes de juntas municipales.

En Morelos, un grupo de habitantes de Ocuituco entró al consejo electoral municipal, sacó la paquetería y las boletas electorales y las quemó fuera del inmueble. Los inconformes aseguraron que el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato Juan Jesús Anzures cometieron fraude y demandaron contar los votos casilla por casilla.

Frente al consejo municipal electoral de Cuautla, Morelos, manifestantes y simpatizantes del candidato del PAN y del Partido Humanista, Jesús Corona Damián, estuvieron a punto de tirar la puerta a patadas, pero unos 50 policías estatales antimotines lo impidieron. Los manifestantes exigían presenciar el recuento oficial de votos, actividad que se efectuó en los 33 consejos municipales. Hubo protestas en Atlatlahuacan, municipio de Ayala, y en Zacatepec.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz decidió trasladar la paquetería electoral de 16 de los 242 consejos municipales y distritales a las oficinas centrales en Xalapa, con la intención de garantizar el cómputo final, informó el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla. Algunos municipios conflictivos, dijo, son Tepatlaxco, Nogales, Villa Aldama, Cazones de Herrera y Tantoyuca; en el resto hay avances importantes y entrega de constancias.

Asimismo, identificó 23 consejos donde era prioritaria la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la seguridad del personal.

Concejo indígena exige respetar autonomía

En Michoacán, por cuestiones de seguridad, los paquetes electorales de Nahuatzen y Angangueo fueron trasladados a la sede del órgano electoral. Allí, el Concejo Ciudadano Indígena rechazó la instalación de casillas debido a que exige respeto a la autonomía derivada de su gobierno por usos y costumbres. El recuento total de votos se realizará en 11 de 112 municipios y el distrito de La Piedad, y el plazo para hacerlo termina el 12 de junio.