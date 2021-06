Cuando bajó del cuadrilátero, Joselito Velázquez, boxeador con pasado olímpico, no celebró nada. Los jueces decretaron que había empatado ante el difícil Carlos Mejía, pero no estaba satisfecho. Por dentro le pesaba lo ocurrido durante el combate y se repetía: No gané, es verdad, aunque tampoco perdí . A pesar del fallo y su propia insistencia no parecía suficiente para convencerse.

Me preparé muy bien, pero no estaba ni concentrado ni completamente en forma por la falta de continuidad , lamenta; hubo quien dijo que quizás no entrené bien, pero eso no es verdad. Siempre hago mi trabajo con seriedad. No me salieron bien las cosas y eso me preocupó incluso durante la pelea .

Con evidente molestia, Carlos Mejía tampoco queda conforme con el empate que decreta-ron los jueces. Desde su posición, los encargados del fallo le robaron la victoria en beneficio del peleador con pasado olímpico y futuro promisorio.