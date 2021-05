L

a poesía, el lenguaje más altamente cargado de significación simbólica, no diría yo que surge del deseo, sino de la necesidad. El poeta no decide hacer un poema, dicho en general, poesía; no le queda de otra. Y no le queda de otra porque se ha quedado sin palabras. No dicen ya las palabras lo que decían, veamos si les hablo qué responderán. En el fondo de todo poema está la pregunta de qué querrán decir las palabras, lo que sólo un oído despierto, efectivamente atento, lúcido no obstante que inspirado, podrá no podemos decir que descifrar, quizá captar, al modo en que un radar capta señales. Poesía, lenguaje, el más altamente cargado de revelación, en cierto modo de resignación: algo se me ha dicho, algo se me ha descubierto, que cambia el signo de todo. Ya nada es signo, ya todo es símbolo. Lo he captado, por fin.

Durante muchos años, a lo largo y ancho del país, tanto en pláticas formales como informales, si estaba ante un artista o una persona ciertamente comprometida en procesos propios de la creatividad, de repente soltaba: –¿Desde cuándo y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bien puedo decir se reducen a: –De pronto el lenguaje en el que me venía expresando dejó de funcionar, me vi sin lenguaje y tuve que intentar, irremisiblemente, (con) uno nuevo, hacerme de un lenguaje del que antes carecía e ir poco a poco, en la medida que en efecto ese lenguaje realmente me expresaba, entendiéndolo, comprendiéndolo (en orden curiosamen-te inverso).