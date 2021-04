“T

ienes que dejar que todo caiga en su lugar, tienes que soltar eso que más temes perder, tienes que llorar si eso te ayuda a sanar", canta buscando dar aliento ante la incertidumbre, el autor y vocalista León Larregui en la canción Karmadame, el sencillo más luminoso y mejor logrado del disco que la banda mexicana Zoé acaba de estrenar: Sonidos de Karmática Resonancia, séptimo en su carrera.

Y es que es justo así como se fue dando la creación y publicación del mismo: tuvieron que dejar que todo cayera en su lugar, ya que detuvieron su grabación en marzo de 2020 para retomarla hasta septiembre, a razón de la pandemia. Pero esa pausa, lejos de arruinar el trabajo, permitió al quinteto macerar las canciones y el sonido que buscaban ofrecer en esta producción que pareciera ser la continuación de esta etapa reciente que comenzó con el magnífico Aztlán (2018; merecedor de un Grammy por mejor disco de rock latino; reseña Ruta Sonora: https://bit.ly/3gxGUjJ), profuso en sintetizadores y ritmos ochenteros. SKR, como lo resumen, prosigue con el obsesivo ánimo cósmico del grupo, a ratos un tanto más bailable y funky, a ratos más suave e introspectivo: en letras e intención, es un disco que explora más hacia el interior. Líricamente es menos lúdico que su predecesor, pero más directo y fuerte en sus afirmaciones, cuestionamientos e imágenes.

Con una portada geométrica de pasadizos, casas y ventanas que parecen estar en movimiento y podrían ir y venir a la vez, obra del histórico artista mexicano/italiano Pedro Friedeberg (Florencia, 1936), Zoé va y viene, partiendo de un estilo ya inconfundible, melódicamente hablando, jugando a ser espejo de sí mismos y del trabajo que han realizado en sus más de 20 años de carrera, así como de sus influencias más explícitas: Soda Stereo, The Cure, Joy Division, Pink Floyd, Air, David Bowie. Sonidos que se adhirieron a sus cabezas desde la adolescencia y han incidido en sus vidas como un karma que resuena y vuelve a salir por los poros. Synth-space-pop de lleno, con ya muy pocas distorsiones, más variado en timbres: guitarras acústicas sensibles, pianos rhodes suaves; contemplaciones baladescas, existenciales, con intros largas e instrumentales, tribales ( Canción de cuna para Marte, Ese cuadro no me pinta); comentarios sociales y ambientales muy claros, cuestionando además al control del sistema sobre los humanos, otro de los temas recurrentes de Larregui, aunque también aparece la ternura de charlar con su hijo mirando las estrellas.