De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 10 de noviembre de 2020, p. 8

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que recibe recursos de más de mil 50 donantes nacionales y extranjeros y precisó que entre las organizaciones del exterior que la apoyan destacan la Confederación Suiza, Ford Foundation, MacArthur Foundation, National Endowment for Democracy, USAID From the American People, entre otras.

A través de un comunicado, aseguró, que ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes.

Rechazó que opere en la opacidad y aseguró que los datos de los donantes están en poder de las autoridades hacendarias , quienes también están obligadas a guardar la secrecía de acuerdo con la Ley General de Protec-ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.