Al respecto, el también ex dueño del club Puebla comentó: “La pandemia (de Covid-19) ha agravado todo. De por sí los directivos siempre quieren tener buenos resultados a muy corto plazo, y ahora, con esta situación, es súper urgente conseguirlos, pues los equipos necesitan entrar a la liguilla para empezar a recuperarse económicamente.

El ex federativo Emilio Maurer lamentó que en el futbol nacional le tengan muy poca paciencia y confianza a los entrenadores mexicanos, toda vez que les rompen muy rápido sus proyectos y no les dan continuidad, siendo que ésta es la clave del éxito para tener un buen funcionamiento en los equipos .

Los dueños deben aguantar lo más posible al entrenador y entre las dos partes forjar el equipo. Luego los propietarios dejan que los estrategas tengan toda la responsabilidad de formar los planteles, gastan un dineral para conseguir a los jugadores solicitados, y muchísimas veces no cuaja el proyecto, y cuando esto pasa, dejan de tener fe en los técnicos, pero si ambos, uno por el manejo de los centavos, y el otro por su conocimiento de futbol, escogen y planean al grupo, será más fácil obtener buenos resultados .

Tras los despidos de Tena, Sosa y Palencia, sus ex equipos llamaron a entrenadores de amplia experiencia, como Víctor Manuel Vucetich (Chivas), José Guadalupe Cruz (Necaxa) y Tomás Boy (Mazatlán). En tanto, Toluca y Atlas contrataron a técnicos jóvenes, como Carlos Adrián Morales y el argentino Diego Cocca, respectivamente.

Ante este panorama, Maurer consideró que los clubes no apuestan por los estrategas jóvenes debido a que normalmente, cuando hacen el cambio en el banquillo es porque están apurados de puntos, y ya no pueden jugársela con técnicos nuevos, por eso recurren a quienes conocen cómo se maneja un equipo bajo presión .