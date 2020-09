Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 19 de septiembre de 2020, p. 9

Miguel Piojo Herrera, entrenador del América, afirmó estar completamente seguro de que su equipo ganará en el clásico de este sábado ante Chivas, incluso le sugirió a sus seguidores apostar por el triunfo azulcrema.

Siempre apostaré a que el equipo va a salir victorioso y a darlo todo. Hoy más que nunca, a la afición le recomendaría que si van a tener algún intercambio de apuestas con un amigo o familiar, sin ninguna duda lo hagan, porque el equipo se va a matar por conseguir el triunfo y mantener el orgullo intacto , declaró el timonel ayer en una conferencia de prensa virtual.

Por otro lado, opinó que el conjunto rojiblanco no ha cambiado tanto bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, a comparación de cómo jugaba durante la gestión de Luis Fernando Tena, cuya trayectoria, dijo, no valoraron.

“Desde mi punto de vista, me parece que a Luis Fernando no le respetaron su idea, ni su proceso ni los juegos que debía haber tenido para calificar, no me voy a meter en la directiva rival, pero sí creo que no se le valoró. Prueba de esto es que el tipo ya había hecho un equipo mucho más en forma, más fuerte, con las contrataciones que hicieron desde el torneo pasado.

Al comenzar este certamen, entre los contagios de Covid de algunos jugadores y de él mismo, no pudo estar al frente en los partidos iniciales y en el primero que no dio resultados lo hicieron a un lado. Luego llega Víctor, quien también es un técnico muy exitoso, a tratar de meter un poco su idea, pero no veo que Chivas haya cambiado tanto. Obviamente se fueron asentando los elementos nuevos y el equipo ha mejorado paulatinamente , comentó.

Asimismo, el Piojo descartó sentirse intimidado por la exitosa carrera de Vucetich, quien ha ganado cinco títulos en la Liga Mx.

“Si yo no tuviera experiencia, diría que Víctor tiene una gran ventaja, pero sí la tengo, ya voy para 18 o 19 años dirigiendo. Sin duda alguna respeto su jerarquía como técnico ganador, ha hecho muy bien las cosas en los equipos que ha trabajado.