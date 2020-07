“Terminó el partido (ante Cruz Azul), después empecé con un poquito de escalofríos, el lunes regresando fue cuando me sentí mal, cansado. Me mandaron a mi casa, no entrené. Me hicieron la prueba ese mismo día, en la tarde estuve decaído –es lo que se ve en los videos–. Duré así el lunes, (pero) el martes a las seis de la mañana se me bajó la fiebre, ya estaba mejor, el miércoles y jueves me sentí perfectamente”, narra Antuna.

“Sin embargo, el caso de Antuna es un llamado de atención para no bajar la guardia y seguir extremando precauciones, hay que cumplir al pie de la letra con los protocolos, además, nos deja en claro que no todos los futbolistas son inmunes... Platiqué con mi amigo Memo Cantú (directivo de Ciudad Juárez), también contagiado, y me dijo que tiene dolores de cabeza y fiebre”, abundó.

Pese al panorama, consideró que se puede sobrellevar esta situación y que haber reactivado la Liga Mx es algo positivo, porque es un distractor, un paliativo para que la gente no esté pensando 24 horas en la pandemia, en el número de muertos o infectados , no obstante, recalcó: sería hasta perverso ocultar cifras o datos . El espectáculo futbolístico viene bien en este momento –abundó–, al señalar que levanta el ánimo y dispersa la tensión. Sin temor a contagiarse la gente puede ver los partidos y divertirse desde sus casas. Es acertado y prudente que no haya contacto con el público, porque entre los equipos van a continuar los brotes, serán la constante, y los cuerpos técnicos y directivas deberán aprender a convivir con ello, a buscar soluciones y a adaptarse... No creo que esto vaya a terminar tan pronto .

Finalmente, evaluó como lógico que en la fecha de arranque los equipos se hayan mostrado faltos de ritmo, pero Cruz mencionó a los que vio con mejor funcionamiento: “Tigres, La Máquina y León, que merecía un mejor resultado. Esos tres están dictando la línea, los demás van conforme a las expectativas y los inicios de cada torneo.