El revés que supuso la crisis sanitaria no influyó tanto en la colección, yo ya quería que fuera más reducida y ligera, a todos los niveles , señaló Viard, brazo derecho de Lagerfeld por 30 años y quien le sucedió tras su muerte.

En imágenes difundidas en las redes sociales por Chanel, no se ve ningún desfile, sino una sucesión de 51 looks filmados a orillas del mar con un zoom sobre detalles novedosos, como microbolsos y maxigafas con visera.

Nunca fui gran partidaria de los desfiles faraónicos, si bien los apreciaba con Karl , aseguró en una entrevista publicada este fin de semana en el diario francés Le Figaro, en alusión a las puestas en escena que tenían lugar en París y que podían recrear desde un cohete espacial hasta un gran supermercado.

A veces, (Karl) se preguntaba si no iba demasiado lejos, pero su idea resultaba brillante. No soy así y ya no es la misma época , indicó.