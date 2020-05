Rosalía A. Villanueva

Jimena Saldaña no se anda con rodeos y afirma contundente: quiero ser presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), sin duda alguna, y no me gana ni estoy casada con la ambición . Pugna por la unidad en el deporte nacional que atraviesa una situación inesperada, como todo el mundo, por la pandemia del Covid-19 y exhorta a los atletas a estar tranquilos, porque el Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento no está en peligro y seguirán recibiendo el apoyo para su preparación a la justa veraniega de Tokio pospuesta a 2021.

La primera mexicana vicepresidenta en el COM y la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) recientemente fue ratificada en la Comisión de Asuntos Públicos y Desarrollo Social en el Comité Olímpico Internacional (COI), que serán las cartas de presentación en sus aspiraciones para dirigir el organismo con una trayectoria de tres décadas ampliamente reconocida por los máximos dirigentes de los cinco anillos de cada nación.

En diciembre pasado, Jimena decidió contender en las elecciones del COM que se realizarían en noviembre y se aplazaron con la nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año, debido al coronavirus.