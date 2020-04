Notimex

Periódico La Jornada

Jueves 30 de abril de 2020, p. a16

Wolverhampton. Una de las más grandes figuras en la historia del Wolverhampton como lo fue John Richards, alabó el nivel futbolístico del mexicano Raúl Jiménez, por lo que desea que el delantero permanezca con el club por muchos años más, al tiempo que aseguró que su talento aún no tiene techo. “Creo que hay más de él y espero que sea con los Wolves. No hay duda de que habrá clubes que lo busquen, equipos de alto rango, no sólo en la Premier, sino en toda Europa”, afirmó Richards, quien llegó a los Lobos en 1969 para convertirse en una leyenda al jugar por 14 años en la institución, época en la que marcó 194 goles y logró dos Copa de Liga.