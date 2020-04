Londres. Reanudar la temporada de tenis paralizada por la pandemia de coronavirus no es lo más importante, ya que los jugadores quieren primero retomar sus actividades habituales, dijo el ex número uno del mundo, el británico Andy Murray.

También hizo algunas bromas a Nadal después de darle una lección en el videojuego. No necesito entrenar mucho para vencerlo en este juego. No es muy bueno , bromeó Murray después de su victoria por 3-0 durante la cual perdió sólo un punto.

Nadal, por su parte, dijo que no estaba de humor para salir a competir a una cancha de tenis cuando termine la cuarentena. Mi esperanza es volver a ver a mi familia y amigos y salir a una fiesta o al mar a nadar , declaró recientemente el tenista de 33 años a la prensa española.

“Quiero sentirme libre nuevamente y poder abrazar a mis seres queridos. No puedo concebir un futuro donde no pueda abrazar a jugadores que no he visto en meses", añadió.