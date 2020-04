Afp

Nueva York. Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca en la crisis del nuevo coronavirus, advirtió que las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos podrían tener que cancelarse este año si la seguridad de aficionados y jugadores no está garantizada.

“Si no puedes garantizar la seguridad, entonces tendrás que aguantarte y decir: ‘Puede que no tengamos este deporte esta temporada’”, afirmó Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista con el diario The New York Times. La salud para los jugadores y los aficionados, sobrepasa todo , aseveró.

Fauci señaló que la clave para que las temporadas deportivas se puedan reanudar sería el acceso generalizado en Norteamérica a pruebas que ofrezcan resultados rápidos para detectar el Covid-19.

El deporte profesional estadunidense quedó paralizado a mediados de marzo a causa de la expansión de la pandemia. Ligas como la NBA o la MLB analizan distintos escenarios para reanudar sus competiciones, entre ellos la posibilidad de disputar partidos sin público en una misma ciudad, donde se intentaría resguardar al máximo a los jugadores del virus.

A medida que varios estados del país están reabriendo sus actividades, Fauci ha advertido del riesgo que existe de un resurgimiento de la pandemia si las restricciones se levantan demasiado pronto.