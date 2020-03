En otra jugada de peligro del cuadro de la MLS, tras un tiro de esquina por derecha, el también argentino Fernando Meza remató el balón con un cabezazo bombeado, el cual Jiménez alcanzó a alejar de su portería.

Pese a la insistencia del Atlanta, el América consiguió su tercera anotación al minuto 36, luego de que en un tiro de esquina por izquierda, Bruno Valdez se alzó en el centro del área para conectar el esférico con un cabezazo picado que fue imposible de atajar para Guzan.

En el tiempo complementario, el equipo estadunidense intentó hacer daño; sin embargo, las Águilas fueron capaces de mantener intacto el marcador para así llegar con ventaja al duelo de vuelta en busca del boleto a las semifinales.

El segundo episodio de esta eliminatoria se jugará el miércoles 18 de marzo en el estadio Fifth Third Bank, en Atlanta, siempre y cuando la MLS no decida suspenderlo debido al brote de coronavirus.