Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 5 de marzo de 2020, p. a14

Cuando Eva Espejo aún trabajaba con las fuerzas básicas de Pachuca, una amiga le confesó que recibía amenazas de muerte por parte de su ex esposo. En ese momento fui incrédula , reconoció la entrenadora al lamentar que meses después se enteró que Zulema Ypiña fue asesinada a balazos por su ex pareja.

El caso me dolió mucho. A veces consideras que la realidad está más lejana de ti de lo que piensas, pero este caso fue muy impresionante para mí, es un problema que está más cerca de lo que creemos , dijo.

Ahora como timonel del club femenil de Pachuca, Espejo consideró que la violencia de género que ha desatado protestas no debe pasar inadvertida ante los ojos de las deportistas. Incluso señaló que el plantel de Tuzas no entrenará el lunes para solidarizarse con El 9 nadie se mueve, movimiento contra de los feminicidios.

–¿Las deportistas tienen alguna responsabilidad de alzar al voz respecto de la violencia de género?

–Tanto las jugadoras como entrenadoras tenemos un papel importante al saber que nos estamos convirtiendo en referentes sociales. El futbol tiene muchos reflectores y hay que ser sumamente responsables con la imagen y los mensajes que transmitimos.

“Para mí es importante el movimiento del nueve de marzo. ¿Qué pasaría si en un hospital no hay enfermeras, no hay maestras? Todas estas funciones que a veces se minimizan. ¿Qué pasaría si no estuviéramos las mujeres? Hay que tomar conciencia, pero no sólo por un día, que no sea llamarada de petate, se debe entender desde las microacciones de violencia que se cometen”. Las palabras de Espejo recuerdan a la mediocampista de Estados Unidos Megan Rapinoe, quien en su calidad de figura de la tetracampeona mundial, aprovechó el torneo mundialista de Francia 2019 para lanzar un mensaje en favor de la diversidad sexual y de las minorías relegadas en su país.