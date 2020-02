La testigo declaró que El Larry es hermanastro de Wilberth Jaciel y ambos se dedicaban al narcotráfico en el municipio serrano de Chínipas.

Relató que Wilberth Jaciel trabajaba para Juan Carlos M.O. moviendo carros y Wilberth Jaciel era estudiante universitario y quería abandonar el grupo criminal, pero tenía miedo de las represalias por salirse, porque ya sabía mucho .

Wilberth Jaciel pensó en entregarse a las autoridades después del homicidio de Breach Velducea pero los narcotraficantes de Chínipas lo amenazaron y en cuanto pisara la cárcel lo iban a matar .

“Jaciel tenía miedo y yo me fui de la ciudad por miedo a El Larry. Me llamaban por teléfono y dos veces me amenazaron para decirme que no testificara en la Fiscalía”. Wilberth Jaciel se distanció de la testigo en 2016 y le dijo que él era una mala persona y que se venía algo grande en Chínipas , pero mantuvo contacto con ella hasta que huyó después del asesinato de la comunicadora.

La testigo reconoció a Juan Carlos M.O., presente en la sala de audiencias, y dijo haberlo visto en Chínipas portando rifles de asalto y acompañado de otros hombres armados entre 2015 y 2016.

Ramón Andrés Zavala Corral, identificado por la fiscalía como otro coautor material del crimen y quien disparó a Miroslava Breach, fue acribillado en el poblado de Álamos, Sonora, en diciembre de 2017, días antes del arresto de El Larry.