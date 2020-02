Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. a12

Si algo ha tenido Briseida Acosta es paciencia. La vida es de ciclos y este es el mío , afirma la taekwondoísta, en defensa de lo que ahora siente suyo y sólo espera ganar en el Preolímpico de Costa Rica y después vencer por tercera vez a María del Rosario Espinoza –en otro control selectivo entre las dos mejores exponentes de México de la categoría de más de 67 kilogramos– para estar en Tokio y cumplir con un sueño que por obra del destino se le ha esfumado en Londres 2012 y Río 2016.

Todo lo que he pasado, el trabajo que me ha costado, y con los resultados que tengo me dan esa certeza y ya nada más me falta cerrar el ciclo , señala con aplomo la doble medallista mundial, campeona panamericana y séptima en la clasificación olímpica.

La oriunda de Navolato muestra entereza y con serenidad confiesa que ahora está tranquila y emocionada de ser yo la que va a representar a México y buscará ese boleto en la eliminatoria continental, del 11 y 12 de marzo, que entregará 16 cuotas olímpicas a los que queden en primero y segundo lugar de cada categoría. El representativo nacional quedó integrado por Daniela Souza (-49), Brandon Plaza (-58) y Carlos Sansores (+80).

El pasado jueves, Briseida ganó con punto de oro en el tercer combate a María en un selectivo realizado en Cancún. No era la primera vez que peleaban, sin embargo, el panorama ha cambiado, luego de que incluso debió asistir a terapias para superar ese bloqueo mental.

De lograr el boleto para Tokio, Acosta y Espinoza se verán las caras de nuevo, el 23 de mayo, porque así lo estableció la Federación Mexicana de Taekwondo en su convocatoria.