No sé si es idea de los presidentes (de los equipos mexicanos), no lo creo, porque a cualquier directiva le conviene tener una Primera A, y si no lo hacen es por economizar, no hay otra excusa, más que esa, querer ahorrar en las fuerzas básicas .

Advirtió que sin la Liga de Plata los equipos “no tendrían de dónde surtirse, y lo malo es que los clubes se abastecen de los extranjeros y no de los mexicanos, no voltean a la Primera A, donde se juega muy bien, donde hay elementos de calidad, lo repito, están acabando con el futbol.

Me extraña que Yon de Luisa (presidente de la FMF) no haga nada o no haya dicho ninguna palabra al respecto, porque lo conozco, es un hombre enérgico, muy recto, y no sé qué puedan tener como disculpa para quitar el Ascenso, pero definitivamente es una locura, ¿cómo lo van a quitar así como así? ¿Y todos esos muchachos que juegan en esa liga qué van a hacer?

Sugirió que en lugar de erradicar el Ascenso, las autoridades futbolísticas del país “deberían obligar a los clubes a tener una Primera A, así habría más desarrollo de nuestros futbolistas.